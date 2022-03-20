ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የምዕራብ አውስትራሊያ ኮቪድ-19 ተዛማችነት ምን ያህል አሳሳቢ ነው?

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Australia reported 25 COVID-19 deaths

Avustralya'da COVID-19'dan ölümlerde yavaşlama yok. Source: AAP

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Published 21 March 2022 at 7:07am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ከፍያለው አለነ - በከርተን ዩኒቨርሲቲ የኅብረስተሰብ ጤናና ተላላፊ በሽታዎች ገዲብ ተመራማሪና ዶ/ር ግዛቸው ተሰማ - በከርተን ዩኒቨርሲቲ የማኅበረሰብና የሕፃናት ጤና ገዲብ ተመራማሪ፤ በተለይ በምዕራብ አውስትራሊያ ተከስቶ ስላለው የኮቪድ-19 ተዛማችነትና አሳሳቢነት ደረጃ ይናገራሉ።

Published 21 March 2022 at 7:07am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የኮቪድ - 19 መስፋፋት በምዕራብ አውስትራሊያ
  • የቫይረሱ ዝርያዎች
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