ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የምዕራብ አውስትራሊያ ኮቪድ-19 ተዛማችነት ምን ያህል አሳሳቢ ነው?Play17:06ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Avustralya'da COVID-19'dan ölümlerde yavaşlama yok. Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.1MB)Published 21 March 2022 at 7:07amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ከፍያለው አለነ - በከርተን ዩኒቨርሲቲ የኅብረስተሰብ ጤናና ተላላፊ በሽታዎች ገዲብ ተመራማሪና ዶ/ር ግዛቸው ተሰማ - በከርተን ዩኒቨርሲቲ የማኅበረሰብና የሕፃናት ጤና ገዲብ ተመራማሪ፤ በተለይ በምዕራብ አውስትራሊያ ተከስቶ ስላለው የኮቪድ-19 ተዛማችነትና አሳሳቢነት ደረጃ ይናገራሉ።Published 21 March 2022 at 7:07amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኮቪድ - 19 መስፋፋት በምዕራብ አውስትራሊያየቫይረሱ ዝርያዎችበበሽታው የመያዝ ዋነኛ ምልክቶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ