ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ራዕያችን የአማራ ሕዝብ ከማንም ሳይበልጥና ሳያንስ እኩል ሆኖ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ዕውን ሆኖ ማየት ነው" ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ

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Dr Layvhiluh Bantie Mekonnen. Source: LB.Mekonnen

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Published 24 January 2022 at 10:55am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ መኮንን - የደቡብ አውስትራሊያ የአማራ ማኅበር ሊቀመንበር፤ ስለ ማኅበሩ ሚና፣ ክንዋኔዎችና ትልሞች ይናገራሉ።

Published 24 January 2022 at 10:55am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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