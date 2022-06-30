" በህይወት እንድንኖር ልባችን ለ24 ሰአታት ያለእረፍት መምታት አለበት ። " - ዶ / ር ልሳነማርያም ጠንክር

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen " በህይወት እንድንኖር ልባችን ለ24 ሰአታት ያለእረፍት መምታት አለበት ። " - ዶ / ር ልሳነማርያም ጠንክርPlay15:00ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen DR Lesanemariam Tenkir Source: L.TenkirGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.03MB)Published 1 July 2022 at 3:04amPresented by Martha TsegawSource: SBS የልብ ድካም እንዴት ይከሰታል ? - ዶ/ ር ልሳነማርያም ጠንክር በደቡብ ካሊፎርንያ የግል ተቋም የልብ ሀኪም እንደሚሉት ለልብ ህመም ከሚያጋልጡን ነገሮች መካከል ስኳር፤ የደም ብዛትና ኮልስትሮል ቀዳሚዎች ሲሆኑ ፤ ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ እና የኑሮ ዘዴም ተጠቃሽ ናቸው ይላሉ ።Published 1 July 2022 at 3:04amPresented by Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየልብ ድካም እንዴት ይከሰታል ?የልብ ህማምን የሚያባብሱ ምክንያቶች ?ልባችን ለምን ያላማቋረጥ ይመታል ?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ