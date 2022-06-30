ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

" በህይወት እንድንኖር ልባችን ለ24 ሰአታት ያለእረፍት መምታት አለበት ። " - ዶ / ር ልሳነማርያም ጠንክር

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DR Lesanemariam Tenkir Source: L.Tenkir

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Published 1 July 2022 at 3:04am
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

የልብ ድካም እንዴት ይከሰታል ? - ዶ/ ር ልሳነማርያም ጠንክር በደቡብ ካሊፎርንያ የግል ተቋም የልብ ሀኪም እንደሚሉት ለልብ ህመም ከሚያጋልጡን ነገሮች መካከል ስኳር፤ የደም ብዛትና ኮልስትሮል ቀዳሚዎች ሲሆኑ ፤ ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ እና የኑሮ ዘዴም ተጠቃሽ ናቸው ይላሉ ።

Published 1 July 2022 at 3:04am
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

  • የልብ ድካም እንዴት ይከሰታል ?
  • የልብ ህማምን የሚያባብሱ ምክንያቶች ?
  • ልባችን ለምን ያላማቋረጥ ይመታል ?
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