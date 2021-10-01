“ የስኳር ህሙማን የኮቪድ-19 ክትባትን ለመውሰድ በጭራሽ ማንገራገር የለባቸውም ” ዶ/ር መልካም ከበደ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ የስኳር ህሙማን የኮቪድ-19 ክትባትን ለመውሰድ በጭራሽ ማንገራገር የለባቸውም ” ዶ/ር መልካም ከበደPlay12:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen DR Melkam Kebede Source: M.KGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (23.8MB)Published 1 October 2021 at 4:44pm, updated 1 October 2021 at 4:53pmSource: SBS ዶ/ር መልካም ከበደ በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የህክምና እና ጤና ፋኩልቲ ከፍተኛ የጤና ተመራማሪ እንዲሁም የአውስትራሊያ የስኳር ህሙማን ማህበረሰብ የቦርድ ዳይሬክተር እንደሚሉት ፤ የኮሮናቫረስ የስኳር ህሙማንን ከያዘ በውስጣቸው ያለው የስኳር መጠን ለቫይረሱ ምቹ ስለሚሆን በጤናቸው ላይ የከፋ ጉዳትን ሊያደርስ ይችላል ፡፡Published 1 October 2021 at 4:44pm, updated 1 October 2021 at 4:53pmSource: SBSአንኳሮችየስኳር ህመም እና የአእምሮ ጤናኮሮናቫይረስ እና የስኳር ህመምተኞችለስኳር ህሙማን የኮቪድ-19 ክትባት አይተኬ ሚናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ