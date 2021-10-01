ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ የስኳር ህሙማን የኮቪድ-19 ክትባትን ለመውሰድ በጭራሽ ማንገራገር የለባቸውም ” ዶ/ር መልካም ከበደ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

.

DR Melkam Kebede Source: M.K

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 1 October 2021 at 4:44pm, updated 1 October 2021 at 4:53pm
Source: SBS

ዶ/ር መልካም ከበደ በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የህክምና እና ጤና ፋኩልቲ ከፍተኛ የጤና ተመራማሪ እንዲሁም የአውስትራሊያ የስኳር ህሙማን ማህበረሰብ የቦርድ ዳይሬክተር እንደሚሉት ፤ የኮሮናቫረስ የስኳር ህሙማንን ከያዘ በውስጣቸው ያለው የስኳር መጠን ለቫይረሱ ምቹ ስለሚሆን በጤናቸው ላይ የከፋ ጉዳትን ሊያደርስ ይችላል ፡፡

Published 1 October 2021 at 4:44pm, updated 1 October 2021 at 4:53pm
Source: SBS
አንኳሮች

  • የስኳር ህመም እና የአእምሮ ጤና
  • ኮሮናቫይረስ እና የስኳር ህመምተኞች
  • ለስኳር ህሙማን የኮቪድ-19 ክትባት አይተኬ ሚና
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ