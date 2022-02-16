ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ቁራኛዬ ፊልም ‘አላጥፋ፣ አልበድል እንጂ ከተበደልኩ ፍትሕ አገኛለሁ ወይ?’ የሚለውን ጥያቄ የሚያጭር ነው” ዳይሬክተር ዶ/ር ሞገስ ታፈሰ

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Arts and Entertainment

Dr Moges Tafese. Source: M.Tafese

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Published 16 February 2022 at 9:22pm, updated 16 February 2022 at 9:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የቁራኛዬ ፊልም ፀሐፌና ዳይሬክተር - ዶ/ር ሞገስ ታፈሰ ታሪክ ቀመስ፣ የፍትሕና ፍቅር ዘርፈ ብዙ ቁርኝቶችን አሰናስሎ የያዘው ፊልሙን ከወቅቱ ሁነት ጋር በንፅፅሮሽ ያመላክታል።

Published 16 February 2022 at 9:22pm, updated 16 February 2022 at 9:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የፍትሕ ፍለጋ ቁርኝት
  • የፍቅር ንጥቂያ፣ እጦትና ፅናት
  • የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ እንቅስቃሴዎች፣ ተግዳሮቶችና ተስፋዎች
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