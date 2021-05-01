ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ፤ የኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር (ጀብሃ)

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Dr Mohamed Kheir Omer

Dr Mohamed Kheir Omer. Source: MK.Omer

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 1 May 2021 at 6:48pm, updated 1 May 2021 at 6:57pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር መሐመድ ከሂር ዑመር - የኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር (ጀብሃ) እንደምን በካይሮ እንደተመሠረተና ታሪካዊ የትግል ጉዞውን አንስተው ይተርካሉ። ዶ/ር መሐመድ “The Dynamics of an UNFINISHED AFRICAN DREAM – ERITREA: ANCIENT HISTORY TO 1968” መጽሐፍ ደራሲ ናቸው። ቃለ ምልልሱ ዳግም የቀረበ ነው።

Published 1 May 2021 at 6:48pm, updated 1 May 2021 at 6:57pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • ኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር (ጀብሃ) መሥራቾች
  • የትጥቅ ትግል ጅማሮና መንስኤዎች
  • ኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር (ጀብሃ)  መከፋፈልና ኤርትራ ሕዝብ ነፃ አውጪ ግንባር (ሻዕቢያ) ምሥረታ
     
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ