ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ፤ የኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር (ጀብሃ)Play13:46ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Mohamed Kheir Omer. Source: MK.OmerGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.43MB)Published 1 May 2021 at 6:48pm, updated 1 May 2021 at 6:57pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር መሐመድ ከሂር ዑመር - የኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር (ጀብሃ) እንደምን በካይሮ እንደተመሠረተና ታሪካዊ የትግል ጉዞውን አንስተው ይተርካሉ። ዶ/ር መሐመድ “The Dynamics of an UNFINISHED AFRICAN DREAM – ERITREA: ANCIENT HISTORY TO 1968” መጽሐፍ ደራሲ ናቸው። ቃለ ምልልሱ ዳግም የቀረበ ነው።Published 1 May 2021 at 6:48pm, updated 1 May 2021 at 6:57pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር (ጀብሃ) መሥራቾችየትጥቅ ትግል ጅማሮና መንስኤዎችኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር (ጀብሃ) መከፋፈልና ኤርትራ ሕዝብ ነፃ አውጪ ግንባር (ሻዕቢያ) ምሥረታ ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ