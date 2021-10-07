“ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ተማሪዎች በጥልቀት እንዲያስቡ የሚያደርግና ከድህነት መውጫ መንገድ ነው” ዶ/ር ሙሐመድ ጀማል

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ተማሪዎች በጥልቀት እንዲያስቡ የሚያደርግና ከድህነት መውጫ መንገድ ነው” ዶ/ር ሙሐመድ ጀማልPlay15:18ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Muhammed Jemal. Source: M.JemalGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.79MB)Published 7 October 2021 at 7:59pm, updated 7 October 2021 at 8:07pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሙሐመድ ጀማል - የመዳወላቡ ዩኒቨርሲቲ የአጋርነትና የውጭ ምርምር ድጎማ ዳይሬክተር፤ በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል ጊዜያዊ የሴክታሪያት ጽሕፈት ቤት “የትምህርት እና ሥልጠና ችግሮቻችንና የመፍትሔ አቅጣጫዎች” በሚል ርዕስ የወጣውን ሰነድ ነቅሰው የኢትዮጵያን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የጥራት ደረጃ፣ ተግዳሮቶችና የመፍትሔ አቅጣጫዎችን አንስተው ይናገራሉ።Published 7 October 2021 at 7:59pm, updated 7 October 2021 at 8:07pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየትምህርት ጥራትና አግባብነት ዋነኛ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ተቋማት ችግሮችየምሩቅን ጥራት ደረጃምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ