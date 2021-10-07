ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ተማሪዎች በጥልቀት እንዲያስቡ የሚያደርግና ከድህነት መውጫ መንገድ ነው” ዶ/ር ሙሐመድ ጀማል

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Dr Muhammed Jemal.

Dr Muhammed Jemal. Source: M.Jemal

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Published 7 October 2021 at 7:59pm, updated 7 October 2021 at 8:07pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሙሐመድ ጀማል - የመዳወላቡ ዩኒቨርሲቲ የአጋርነትና የውጭ ምርምር ድጎማ ዳይሬክተር፤ በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል ጊዜያዊ የሴክታሪያት ጽሕፈት ቤት “የትምህርት እና ሥልጠና ችግሮቻችንና የመፍትሔ አቅጣጫዎች” በሚል ርዕስ የወጣውን ሰነድ ነቅሰው የኢትዮጵያን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የጥራት ደረጃ፣ ተግዳሮቶችና የመፍትሔ አቅጣጫዎችን አንስተው ይናገራሉ።

Published 7 October 2021 at 7:59pm, updated 7 October 2021 at 8:07pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
  1. አንኳሮች
 

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  • የትምህርት ጥራትና አግባብነት   
  • ዋነኛ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ተቋማት ችግሮች
  • የምሩቅን ጥራት ደረጃ
  • ምክረ ሃሳቦች
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