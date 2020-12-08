ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ወደ ፍቺ እያመሩ መሆኑን እንደምን ማወቅ ይችላሉ?Play32:27ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Mulatu Belayneh Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (59.42MB)Published 8 December 2020 at 7:00pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ - የናታን የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት መሥራችና ሥራ አስኪያጅ፣ ደራሲ፣ የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት ባለ ሙያ ስለ ትዳርና ፍቺ ይናገራሉ።Published 8 December 2020 at 7:00pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementለፍቺ የሚያበቁ ዋነኛ ምክንያቶችከፍቺ ውሳኔ ላይ ከመደረሱ በፊት ለፈቱ ወይም ሊታሰብባቸው የሚገቡ ቁልፍ ነገሮችተፋቺዎች ከፍቺ በኋላ ራሳቸውን ለአዲስ ሕይወት ጅማሮና ግንባታ እንደምን ሊያበቁ ይችላሉ?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ