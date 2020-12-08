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ወደ ፍቺ እያመሩ መሆኑን እንደምን ማወቅ ይችላሉ?

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Dr Mulatu Belayneh Divorce

Dr Mulatu Belayneh Source: Supplied

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Other ways to listen

Published 8 December 2020 at 7:00pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ - የናታን የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት መሥራችና ሥራ አስኪያጅ፣ ደራሲ፣ የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት ባለ ሙያ ስለ ትዳርና ፍቺ ይናገራሉ።

Published 8 December 2020 at 7:00pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ለፍቺ የሚያበቁ ዋነኛ ምክንያቶች
  • ከፍቺ ውሳኔ ላይ ከመደረሱ በፊት ለፈቱ ወይም ሊታሰብባቸው የሚገቡ ቁልፍ ነገሮች
  • ተፋቺዎች ከፍቺ በኋላ ራሳቸውን ለአዲስ ሕይወት ጅማሮና ግንባታ እንደምን ሊያበቁ ይችላሉ?
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