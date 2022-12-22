ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምልሰታዊ ምልከት 2022፤ዘላቂ ፍቅርን በቅድመ ጋብቻ ወቅት እንደምን መመሥረት ይቻላል?Play13:18ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Mulatu Belayneh. Credit: M.BelaynehGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.29MB)Published 22 December 2022 at 3:30pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ - የናታን የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት መሥራችና ሥራ አስኪያጅ፣ ደራሲ፣ የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት ባለ ሙያ ናቸው። ከጥቂት ወራት በፊት የቅድመ ጋብቻ የፍቅር ግንኙነቶችን አስመልክቶ ካካሔድናቸው ቃለ ምልልሶች በምልሰታዊ ምልከታ በከፊል ቀንጭበን አቅርበናል።Published 22 December 2022 at 3:30pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየፍቅር ዓይነቶችና ትርጓሜሊታሰብባቸው የሚገቡ የፍቅር ሕይወት ጓደኛ መረጣ መመዘኛዎችፀፀትና ሐሴት ShareLatest podcast episodesምልሰታዊ ምልከታ 2022፤እስላማዊ ስልጣኔ ምንድነው?ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ማኅበራዊ ሚዲያን የምጠቀመው ለአገር ባሕል ማስተዋወቂያ፣ ለተጎዱ መርጃ፣ ለኢትዮጵያዊነትና አንድነት መስበኪያነት ነው” ነርስ መማር አለባቸውየአውስትራሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ቻይና ታሪካዊ ጉዞ ሊያቀኑ ነው"ማኅበረሰቡ ኢትዮጵያዊነታችንን በሕብረት በምናሳይበት የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ዝግጅት ላይ እንዲገኝልን ጥሪ እናቀርባለን" የአስተባባሪ ኮሚቴ አባላት