ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምልሰታዊ ምልከት 2022፤ዘላቂ ፍቅርን በቅድመ ጋብቻ ወቅት እንደምን መመሥረት ይቻላል?

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Dr Mulatu Belayneh. Credit: M.Belayneh

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Published 22 December 2022 at 3:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ - የናታን የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት መሥራችና ሥራ አስኪያጅ፣ ደራሲ፣ የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት ባለ ሙያ ናቸው። ከጥቂት ወራት በፊት የቅድመ ጋብቻ የፍቅር ግንኙነቶችን አስመልክቶ ካካሔድናቸው ቃለ ምልልሶች በምልሰታዊ ምልከታ በከፊል ቀንጭበን አቅርበናል።

Published 22 December 2022 at 3:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የፍቅር ዓይነቶችና ትርጓሜ
  • ሊታሰብባቸው የሚገቡ የፍቅር ሕይወት ጓደኛ መረጣ መመዘኛዎች
  • ፀፀትና ሐሴት
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