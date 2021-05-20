ምርጫ 2013 “ቋንቋ የመግባቢያ ድልድያችን እንጂ የመለያያ መስመራችን አይደለም” - ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምርጫ 2013 “ቋንቋ የመግባቢያ ድልድያችን እንጂ የመለያያ መስመራችን አይደለም” - ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌውPlay13:52ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Seife-Selassie Ayalew. Source: SS.AyalewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.15MB)Published 20 May 2021 at 5:33pm, updated 20 May 2021 at 5:37pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌው - የእናት ፓርቲ ተጠባባቂ ፕሬዚደንት ናቸው። አገር አቀፍ ፓርቲያቸው ከተመሠረተ ከአንድ ዕንቁጣጣሽ ዕድሜ ባይኖረውም በዘንድሮው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ከብልፅናና ኢዜማ ፓርቲዎች ቀጥሎ 600 ዕጩ ተወዳዳሪዎችን በማቅረብ ሶስተኛው ትልቁ ፓርቲ ነው። “ከበቂ በላይ ግፍ፣ መከራና ስቃይ ያረፈባት ኢትዮጵያ በዚህ ምርጫ እንደ አገር አሸናፊ ሆና መውጣት አለባት” ይላሉ።Published 20 May 2021 at 5:33pm, updated 20 May 2021 at 5:37pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementኢትዮጵያዊ አንድነትፍትሕና ብሔራዊ ዕርቅየምርጫ 2013 የጊዜ ሰሌዳ መራዘምና ፋይዳዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ