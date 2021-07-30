“ወደ ምርጫው የገባነው እናት ፓርቲ ምርጫውን አሸንፎ መንግሥት ይሆናል ብለን ሳይሆን፤ አገር አሸናፊ ሆና መውጣት አለባት ብለን ነው” - ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ወደ ምርጫው የገባነው እናት ፓርቲ ምርጫውን አሸንፎ መንግሥት ይሆናል ብለን ሳይሆን፤ አገር አሸናፊ ሆና መውጣት አለባት ብለን ነው” - ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌውPlay12:35ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Seifeselassie Ayalew. Source: S.AyalewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.99MB)Published 30 July 2021 at 12:35pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌው የእናት ፓርቲ ተጠባባቂ ፕሬዚደንት፤ ምርጫ 2013ንና የድኅረ ምርጫ የኢትዮጵያ የወደፊት አቅጣጫ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 30 July 2021 at 12:35pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየምርጫ ውጤትና ሂደትበፖለቲካ ፓርቲዎች፣ መንግሥትና ሕዝብ የተቀሰሙ የምርጫ አስተምህሮቶችየብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሚናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ