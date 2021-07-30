ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በዓለም አቀፍ ደረጃ ቢቻል የሚረቱ፤ ሳይሆን ሲቀር የሚገድቡ ባለሙያ [ዲፕሎማቶች] በባትሪ ተፈልገው ሊመደቡ ይገባል” - ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌው

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Dr Seifeselassie Ayalew.

Dr Seifeselassie Ayalew. Source: S.Ayalew

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Published 30 July 2021 at 2:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌው የእናት ፓርቲ ተጠባባቂ ፕሬዚደንት፤ ምርጫ 2013ንና የድኅረ ምርጫ የኢትዮጵያ የወደፊት አቅጣጫ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 30 July 2021 at 2:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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