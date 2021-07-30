“በዓለም አቀፍ ደረጃ ቢቻል የሚረቱ፤ ሳይሆን ሲቀር የሚገድቡ ባለሙያ [ዲፕሎማቶች] በባትሪ ተፈልገው ሊመደቡ ይገባል” - ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በዓለም አቀፍ ደረጃ ቢቻል የሚረቱ፤ ሳይሆን ሲቀር የሚገድቡ ባለሙያ [ዲፕሎማቶች] በባትሪ ተፈልገው ሊመደቡ ይገባል” - ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌውPlay14:04ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Seifeselassie Ayalew. Source: S.AyalewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.49MB)Published 30 July 2021 at 2:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌው የእናት ፓርቲ ተጠባባቂ ፕሬዚደንት፤ ምርጫ 2013ንና የድኅረ ምርጫ የኢትዮጵያ የወደፊት አቅጣጫ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 30 July 2021 at 2:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሰላም ጥሪየአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች አመኔታና ከበሬታ መሸርሸርየዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ ጫናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ