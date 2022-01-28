“የብሔራዊ ምክክሩ ሂደት ከሶስት እስከ አምስት ዓመታት ሊፈጅ ይችላል የሚል ግምት አለን” ዶ/ር ሰርክዓለም ገ/ክርስቶስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የብሔራዊ ምክክሩ ሂደት ከሶስት እስከ አምስት ዓመታት ሊፈጅ ይችላል የሚል ግምት አለን” ዶ/ር ሰርክዓለም ገ/ክርስቶስPlay14:13ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Serkalem Gebrekirstos. Source: G.KirstosGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.98MB)Published 28 January 2022 at 7:06pm, updated 28 January 2022 at 10:19pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሰርክዓለም ገብረክርስቶስ - የሃሳብ ማዕድ ምክትል የቦርድ ሰብሳቢና የሁሉን አቀፍ አገራዊ የምክክር ውጥን ኢትዮጵያ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል፤ ስለ ብሔራዊ መግባባት ሂደቶች ይናገራሉ።Published 28 January 2022 at 7:06pm, updated 28 January 2022 at 10:19pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን የብሔራዊ ምክክር ሚናየብሔራዊ ምክክር መከወኛ የጊዜ ማዕቀፍስጋትና ተስፋShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ