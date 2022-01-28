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“የብሔራዊ ምክክሩ ሂደት ከሶስት እስከ አምስት ዓመታት ሊፈጅ ይችላል የሚል ግምት አለን” ዶ/ር ሰርክዓለም ገ/ክርስቶስ

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Politics

Dr Serkalem Gebrekirstos. Source: G.Kirstos

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Published 28 January 2022 at 7:06pm, updated 28 January 2022 at 10:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሰርክዓለም ገብረክርስቶስ - የሃሳብ ማዕድ ምክትል የቦርድ ሰብሳቢና የሁሉን አቀፍ አገራዊ የምክክር ውጥን ኢትዮጵያ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል፤ ስለ ብሔራዊ መግባባት ሂደቶች ይናገራሉ።

Published 28 January 2022 at 7:06pm, updated 28 January 2022 at 10:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • የብሔራዊ ምክክር መከወኛ የጊዜ ማዕቀፍ
  • ስጋትና ተስፋ
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