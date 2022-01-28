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“የብሔራዊ ምክክር መሠረታዊ መርህ ችግሮችን አንድ ጠረጴዛ ላይ አምጥተን መፍትሔ በመፈለግ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን አገራችን ላይ ማስፈን ነው” ዶ/ር ሰርክዓለም ገ/ክርስቶስ

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Politics

Ye’Hassab Maed. Source: Maed

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Published 28 January 2022 at 6:46pm, updated 28 January 2022 at 10:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሰርክዓለም ገብረክርስቶስ - የሃሳብ ማዕድ ምክትል የቦርድ ሰብሳቢና የሁሉን አቀፍ አገራዊ የምክክር ውጥን ኢትዮጵያ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል፤ ስለ ሃሳብ ማዕድና የሁሉን አቀፍ አገራዊ የምክክር ውጥን ኢትዮጵያ፣ አገርኛ ብሔራዊ መፍትሔ አፈላለግና የባለ ድርሻዎችን ሚና አንስተው ያስረዳሉ።

Published 28 January 2022 at 6:46pm, updated 28 January 2022 at 10:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የብሔራዊ ምክክር ፅንሰ ሃሳብ
  • ዋነኛ ብሔራዊ ችግሮች
  • የብሔራዊ ምክክር ቁልፍ ባለ ድርሻ አካላት
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