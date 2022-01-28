“የብሔራዊ ምክክር መሠረታዊ መርህ ችግሮችን አንድ ጠረጴዛ ላይ አምጥተን መፍትሔ በመፈለግ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን አገራችን ላይ ማስፈን ነው” ዶ/ር ሰርክዓለም ገ/ክርስቶስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የብሔራዊ ምክክር መሠረታዊ መርህ ችግሮችን አንድ ጠረጴዛ ላይ አምጥተን መፍትሔ በመፈለግ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን አገራችን ላይ ማስፈን ነው” ዶ/ር ሰርክዓለም ገ/ክርስቶስPlay16:18ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ye’Hassab Maed. Source: MaedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.08MB)Published 28 January 2022 at 6:46pm, updated 28 January 2022 at 10:17pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሰርክዓለም ገብረክርስቶስ - የሃሳብ ማዕድ ምክትል የቦርድ ሰብሳቢና የሁሉን አቀፍ አገራዊ የምክክር ውጥን ኢትዮጵያ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል፤ ስለ ሃሳብ ማዕድና የሁሉን አቀፍ አገራዊ የምክክር ውጥን ኢትዮጵያ፣ አገርኛ ብሔራዊ መፍትሔ አፈላለግና የባለ ድርሻዎችን ሚና አንስተው ያስረዳሉ።Published 28 January 2022 at 6:46pm, updated 28 January 2022 at 10:17pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየብሔራዊ ምክክር ፅንሰ ሃሳብዋነኛ ብሔራዊ ችግሮችየብሔራዊ ምክክር ቁልፍ ባለ ድርሻ አካላትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ