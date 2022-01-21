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"የእሥረኞቹን መለቀቅ አስመልክቶ በሕወሓት በኩል ያለውን ምላሽ አነቃቂ ሆኖ አላገኘሁትም" ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ

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Sebhat Nega (L), Jawar Mohammed (C), and Eskinder Nega (R). Source: Getty and TOL

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Published 21 January 2022 at 6:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

*** የእሥረኞቹ መፈታት መልካም ሆኖ ሳለ፤ የአየር ድብደባው ጥሩ ጅምሩን መልሶ ጥላሸት የሚቀባ ነው" ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ

Published 21 January 2022 at 6:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ - በአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት Clean Energy Regulator እና ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ - በዲኪን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ፤ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግሥት የተወሰኑ ፖለቲካዊ ክብደት ያላቸው እሥረኞች የክስ መቋረጥ ተደርጎላቸው ከእሥር የወውጣት ፋይዳን አስመልክተው ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።   

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