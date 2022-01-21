"የእሥረኞቹን መለቀቅ አስመልክቶ በሕወሓት በኩል ያለውን ምላሽ አነቃቂ ሆኖ አላገኘሁትም" ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ

ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ - በአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት Clean Energy Regulator እና ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ - በዲኪን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ፤ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግሥት የተወሰኑ ፖለቲካዊ ክብደት ያላቸው እሥረኞች የክስ መቋረጥ ተደርጎላቸው ከእሥር የወውጣት ፋይዳን አስመልክተው ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።
Sebhat Nega (L), Jawar Mohammed (C), and Eskinder Nega (R). Source: Getty and TOL
Published 21 January 2022 at 6:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
*** የእሥረኞቹ መፈታት መልካም ሆኖ ሳለ፤ የአየር ድብደባው ጥሩ ጅምሩን መልሶ ጥላሸት የሚቀባ ነው" ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ
Published 21 January 2022 at 6:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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