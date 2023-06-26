“በምግብ ምክንያት የስብ መከማቸት በጉበት ላይ ሊከሰት ይችላል”- ዶ/ር ሱራፌል መላኩ

“በምግብ ምክንያት የስብ መከማቸት በጉበት ላይ ሊከሰት ይችላል”- ዶ/ር ሱራፌል መላኩPlay11:25Dr S. MelakuGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.18MB) ዶ/ር ሱራፌል መላኩ - በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ምርምር ተቋም፤ የጉበት ካንሰር ተመራማሪና የሥነ አመጋገብ ባለሙያ፤ በሙያቸው ዘርፍ እያካሄዱ ስላሉት ምርምር ይናገራሉ።ShareLatest podcast episodesየነባር ህዝቦችን ለፓርላማ ምርጫ ድጋፍ ማሽቆልቁሉ እንደማያሳስባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አንትኒ አልበኒዚ ተናገሩ“በምግብ ምክንያት የሚከሰት የስብ መከማቸት ወደ ጉበት ካንሰርነርት የመቀየር ደረጃ አለው” - ዶ/ር ሱራፌል መላኩለሙአለ ሕጻናት ክፍያ ድጎማን መንግስት የጨመረ ቢሆንም ማእከላቱ አስቀድመው ክፍያ ላይ ጭማሪ ማድረጋቸውን ወላጆች አስታወቁአውስትራሊያ ዜጎቿ ከሩሲያ በፍጥነት እንዲወጡ ጥሪ አቀረበች