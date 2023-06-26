“በምግብ ምክንያት የስብ መከማቸት በጉበት ላይ ሊከሰት ይችላል”- ዶ/ር ሱራፌል መላኩ

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Dr S. Melaku

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ዶ/ር ሱራፌል መላኩ - በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ምርምር ተቋም፤ የጉበት ካንሰር ተመራማሪና የሥነ አመጋገብ ባለሙያ፤ በሙያቸው ዘርፍ እያካሄዱ ስላሉት ምርምር ይናገራሉ።

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“በምግብ ምክንያት የሚከሰት የስብ መከማቸት ወደ ጉበት ካንሰርነርት የመቀየር ደረጃ አለው” - ዶ/ር ሱራፌል መላኩ

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