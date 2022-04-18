"የኢትዮጵያ ሕክምና ማኅበር አውስትራሊያ፣ አውሮፓም፣ አሜሪካም የትም ካሉ የሕክምና ባለሙያዎች ጋር ተባብሮ መሥራት ይፈልጋል" ዶ/ር ተግባር ይግዛው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የኢትዮጵያ ሕክምና ማኅበር አውስትራሊያ፣ አውሮፓም፣ አሜሪካም የትም ካሉ የሕክምና ባለሙያዎች ጋር ተባብሮ መሥራት ይፈልጋል" ዶ/ር ተግባር ይግዛውPlay13:53ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Tegibar Yigzaw, President of Ethiopian Medical Association. Source: T.YigzawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.72MB)Published 18 April 2022 at 1:21pmBy Demeke KebedeSource: SBS ዶ/ር ተግባር ይግዛው - የኢትዮጵያ ሕክምና ማኅበር (ኢሕማ) ፕሬዚደንት፤ ሰሞኑን ስለተካሔደው የማኅበሩ 58ኛ ዓመታዊ ጉባኤና እንቅስቃሴዎች አንስተው ይናገራሉ።Published 18 April 2022 at 1:21pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችአስተዋፅዖዎችና ዕውቅና አሰጣጥጥረቶችና ትልሞችዓለም አቀፍ ሙያዊ ትብብርShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ