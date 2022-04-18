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"የኢሕማ ዓላማዎች ጥራት ያለው ሕክምና መስጠት፣ ለሐኪሞች ጥቅም መቆምና የሕክምና ሙያን ማሳደግ ናቸው" ዶ/ር ተግባር ይግዛው

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Dr Tegibar Yigzaw, President of Ethiopian Medical Association. Source: T.Yigzaw

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Published 18 April 2022 at 12:40pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ዶ/ር ተግባር ይግዛው - የኢትዮጵያ ሕክምና ማኅበር (ኢሕማ) ፕሬዚደንት፤ ሰሞኑን ስለተካሔደው የማኅበሩ 58ኛ ዓመታዊ ጉባኤና እንቅስቃሴዎች አንስተው ይናገራሉ።

Published 18 April 2022 at 12:40pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

  • የኢሕማ 58ኛ ጉባኤና 60ኛው የሕክምና ምርምር መጽሔት ሕትመት
  • ዓላማዎች
  • የግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ጉዞዎች
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