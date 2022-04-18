"የኢሕማ ዓላማዎች ጥራት ያለው ሕክምና መስጠት፣ ለሐኪሞች ጥቅም መቆምና የሕክምና ሙያን ማሳደግ ናቸው" ዶ/ር ተግባር ይግዛው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የኢሕማ ዓላማዎች ጥራት ያለው ሕክምና መስጠት፣ ለሐኪሞች ጥቅም መቆምና የሕክምና ሙያን ማሳደግ ናቸው" ዶ/ር ተግባር ይግዛውPlay14:35ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Tegibar Yigzaw, President of Ethiopian Medical Association. Source: T.YigzawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.36MB)Published 18 April 2022 at 12:40pmBy Demeke KebedeSource: SBS ዶ/ር ተግባር ይግዛው - የኢትዮጵያ ሕክምና ማኅበር (ኢሕማ) ፕሬዚደንት፤ ሰሞኑን ስለተካሔደው የማኅበሩ 58ኛ ዓመታዊ ጉባኤና እንቅስቃሴዎች አንስተው ይናገራሉ።Published 18 April 2022 at 12:40pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየኢሕማ 58ኛ ጉባኤና 60ኛው የሕክምና ምርምር መጽሔት ሕትመትዓላማዎችየግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ጉዞዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ