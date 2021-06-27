ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች በታሪክ የሚዘከሩበት የኒሻንና ሜዳል ማዕረጎች በሕግ ረቅቆ መውጣት አለበት እላለሁ” - ዶ/ር ፀጋዬ ደግነህ

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Dr Tsegaye Degneh

Dr Tsegaye Degneh, recipient of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany. Source: T.Degneh

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Published 27 June 2021 at 12:34pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ፀጋዬ ደግነህ በአገረ ጀርመን የምጣኔ ሃብትና አስተዳደር ባለሙያ ናቸው። ጁን 10, 2021 የጀርመን ፕሬዚደንትን የክብር ኒሻን እንደምን ለመሸለም እንደበቁ ይናገራሉ።

Published 27 June 2021 at 12:34pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የጀርመን ፕሬዚደንት ኒሻን የሚያጎናፅፈው ክብር
  • ሽልማቱ በግል ስላሳደረባቸው ስሜት
  • ለኢትዮጵያ የክብር ኒሻንና ሜዳል ሥርዓት ድንጋጌ ቀረፃ አስፈላጊነት
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