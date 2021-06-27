“ኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች በታሪክ የሚዘከሩበት የኒሻንና ሜዳል ማዕረጎች በሕግ ረቅቆ መውጣት አለበት እላለሁ” - ዶ/ር ፀጋዬ ደግነህ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች በታሪክ የሚዘከሩበት የኒሻንና ሜዳል ማዕረጎች በሕግ ረቅቆ መውጣት አለበት እላለሁ” - ዶ/ር ፀጋዬ ደግነህPlay10:45ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Tsegaye Degneh, recipient of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany. Source: T.DegnehGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.49MB)Published 27 June 2021 at 12:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ፀጋዬ ደግነህ በአገረ ጀርመን የምጣኔ ሃብትና አስተዳደር ባለሙያ ናቸው። ጁን 10, 2021 የጀርመን ፕሬዚደንትን የክብር ኒሻን እንደምን ለመሸለም እንደበቁ ይናገራሉ።Published 27 June 2021 at 12:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየጀርመን ፕሬዚደንት ኒሻን የሚያጎናፅፈው ክብርሽልማቱ በግል ስላሳደረባቸው ስሜትለኢትዮጵያ የክብር ኒሻንና ሜዳል ሥርዓት ድንጋጌ ቀረፃ አስፈላጊነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ