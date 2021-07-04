“ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው የፖሊሲ ምርጫ እንጂ ስትራቴጂያዊ አስተሳሰብ አይደለም” ዶ/ር ፀጋዬ ተገኑ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው የፖሊሲ ምርጫ እንጂ ስትራቴጂያዊ አስተሳሰብ አይደለም” ዶ/ር ፀጋዬ ተገኑPlay15:21ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Tsegaye Tegenu. Source: T.TegenuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.28MB)Published 4 July 2021 at 7:24pm, updated 4 July 2021 at 7:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ፀጋዬ ተገኑ በስቶኮሆልም ዩኒቨርሲቲ የሕዝብ ዕድገት ተመራማሪ፤ በቅርቡ “Ethiopia’s Economy Needs Strategies and New Policy Design” በሚል ርዕስ ስላቀረቡት ጥናታዊ መጣጥፋቸው ያስረዳሉ።Published 4 July 2021 at 7:24pm, updated 4 July 2021 at 7:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementለኢትዮጵያ የምጣኔ ሃብት ስትራቴጂና አዲስ የፖሊሲ ዲዛይን አስፈላጊነትየኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብት ሊንተራስባቸው የሚገቡ ሶስት ዋነኛ ስትራቴጂያዊ ግቦችመዋቅራዊ ለውጥShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ