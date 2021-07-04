ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያ ከምዕራቡ ዓለም የገበያ ኢኮኖሚና ከቻይና የመዋቅር ለውጥ የምትማራቸው አሉ” ዶ/ር ፀጋዬ ተገኑ

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Dr Tsegaye Tegenu.

Dr Tsegaye Tegenu. Source: T.Tegenu

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Published 4 July 2021 at 8:54pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ፀጋዬ ተገኑ በስቶኮሆልም ዩኒቨርሲቲ የሕዝብ ዕድገት ተመራማሪ፤ በቅርቡ “Ethiopia’s Economy Needs Strategies and New Policy Design” በሚል ርዕስ ስላቀረቡት ጥናታዊ መጣጥፋቸው ይናገራሉ።

Published 4 July 2021 at 8:54pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ከምዕራቡ ዓለምና ከቻይና ምጣኔ ሃብታዊ ዕድገት የልምድ ቀሰማ
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