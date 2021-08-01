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“ለራሳችንም ለማኅበረሰባችንም ስንል እንከተብ” ዶ/ር ውብሸት ተስፋዬና ዶ/ር ዓለማየሁ መኮንን

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COVID-19 Vaccines

People pass a doctor's surgery offering both the Astra Zeneca vaccine and the Pfizer vaccine in the suburb of Lane Cove on July 27, 2021 in Sydney, Australia. Source: Getty

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Published 1 August 2021 at 5:46pm, updated 3 August 2021 at 11:03am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች አውታረ መረብ አባላት ዶ/ር ውብሸት ተስፋዬ - በካንብራ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት አጠቃቀም ተመራማሪና ዶ/ር ዓለማየሁ መኮንን - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት አጠቃቀም ተመራማሪ፤ ስለ ኮሮናቫይረስ ክትባቶች ሕይወት አዳኝነትና ለመከተብ የማመንታትን ጎጂነት አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 1 August 2021 at 5:46pm, updated 3 August 2021 at 11:03am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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