“ለራሳችንም ለማኅበረሰባችንም ስንል እንከተብ” ዶ/ር ውብሸት ተስፋዬና ዶ/ር ዓለማየሁ መኮንን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ለራሳችንም ለማኅበረሰባችንም ስንል እንከተብ” ዶ/ር ውብሸት ተስፋዬና ዶ/ር ዓለማየሁ መኮንንPlay17:06ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen People pass a doctor's surgery offering both the Astra Zeneca vaccine and the Pfizer vaccine in the suburb of Lane Cove on July 27, 2021 in Sydney, Australia. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.97MB)Published 1 August 2021 at 5:46pm, updated 3 August 2021 at 11:03amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች አውታረ መረብ አባላት ዶ/ር ውብሸት ተስፋዬ - በካንብራ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት አጠቃቀም ተመራማሪና ዶ/ር ዓለማየሁ መኮንን - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት አጠቃቀም ተመራማሪ፤ ስለ ኮሮናቫይረስ ክትባቶች ሕይወት አዳኝነትና ለመከተብ የማመንታትን ጎጂነት አስመልክተው ይናገራሉ።Published 1 August 2021 at 5:46pm, updated 3 August 2021 at 11:03amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementአስትራዜኒካና ፋይዘር ክትባቶችግላዊና ማኅበረሰባዊ ኃላፊነቶችሙያዊ ምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ