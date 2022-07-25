"የጤና ሠራተኞች ገጠር አካባቢ የወባ ትንኝ መከላከያ አጎበር ለገመድነትና ጭድ መያዣነት እንዳይውል ግንዛቤ ሊያስጨብጡ ይገባል" ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የጤና ሠራተኞች ገጠር አካባቢ የወባ ትንኝ መከላከያ አጎበር ለገመድነትና ጭድ መያዣነት እንዳይውል ግንዛቤ ሊያስጨብጡ ይገባል" ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋPlay11:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Yalemzewod Assefa Gelaw. Source: YZA.GelawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.53MB)Published 25 July 2022 at 5:08pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋ ገላው - በቴሌቶን የሕፃናት ምርምር ኢንስቲትዩት የወባና ጤና ተመራማሪ፤ በወባ በሽታና በኮቪድ - 19 ምልክቶች መካከል ስላለው ልዩነትና አንድነት ያመላክታሉ፤ የወባ መከላከያ ምክረ ሃሳባቸውንም ያጋራሉ።Published 25 July 2022 at 5:08pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየወባ መከላከያ መንገዶችየአጎበር አጠቃቀም ግንዛቤ ደረጃ በገጠሪቱ ኢትዮጵያምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ