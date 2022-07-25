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"የጤና ሠራተኞች ገጠር አካባቢ የወባ ትንኝ መከላከያ አጎበር ለገመድነትና ጭድ መያዣነት እንዳይውል ግንዛቤ ሊያስጨብጡ ይገባል" ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋ

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Dr Yalemzewod Assefa Gelaw. Source: YZA.Gelaw

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Published 25 July 2022 at 5:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋ ገላው - በቴሌቶን የሕፃናት ምርምር ኢንስቲትዩት የወባና ጤና ተመራማሪ፤ በወባ በሽታና በኮቪድ - 19 ምልክቶች መካከል ስላለው ልዩነትና አንድነት ያመላክታሉ፤ የወባ መከላከያ ምክረ ሃሳባቸውንም ያጋራሉ።

Published 25 July 2022 at 5:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የወባ መከላከያ መንገዶች
  • የአጎበር አጠቃቀም ግንዛቤ ደረጃ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ
  • ምክረ ሃሳቦች
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