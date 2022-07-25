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"በዓለም ላይ በወባ በሽታ ከተጠቁት 95 በመቶ፤ ለሞት ከተዳረጉት 97 ፐርሰንት ያህሉ አፍሪካውያን ናቸው" ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋ

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Dr Yalemzewod Assefa Gelaw. Source: YZA.Gelaw

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Published 25 July 2022 at 4:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋ ገላው - በቴሌቶን የሕፃናት ምርምር ኢንስቲትዩት የወባና ጤና ተመራማሪ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ በ10 ወራት ብቻ 1 ነጥብ 3 ሚሊየን ሰዎች ለወባ በሽታ ጥቃት መዳረጋቸውን አያይዞ ስለ ወባ በሽታ መንስኤና ተላላፊነት ያስረዳሉ።

Published 25 July 2022 at 4:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የወባ በሽታ መነሻና መስፋፊያ መንገዶች
  • የወባ ጥቃት ምልክቶችና ዓይነቶች
  • ከሰሃራ በታች የወባ በሽታ መስፋፋት ዋነኛ ምክንያቶች
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