“የወደፊት ፕላናችን ኢትዮጵያና አፍሪካ ላይ ያተኮሩ ጥናቶችን ማካሔድ ነው፤ ኮቪድ-19 ሰፊ ድርሻ አለው” ዶ/ር ዮሃንስ ክንፉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የወደፊት ፕላናችን ኢትዮጵያና አፍሪካ ላይ ያተኮሩ ጥናቶችን ማካሔድ ነው፤ ኮቪድ-19 ሰፊ ድርሻ አለው” ዶ/ር ዮሃንስ ክንፉPlay14:28ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Yohannes Kinfu. Source: Y.KinfuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (26.51MB)Published 13 December 2021 at 12:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ዮሃንስ ክንፉ - በካንብራ ዩኒቨርሲቲ የሉላዊ ጤና ምጣኔ ሃብት ተመራማሪና በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች አውታረ መረብ (ABReN)፤ ስለ አብረን ምሥረታና የምርምር ክንዋኔዎች ይናገራሉ።Published 13 December 2021 at 12:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementተግዳሮቶችና የምርምር ዘርፎችየአጭርና ረጅም ጊዜ ትልሞችየአባላት ተሳትፎና አባልነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ