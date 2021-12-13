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“የወደፊት ፕላናችን ኢትዮጵያና አፍሪካ ላይ ያተኮሩ ጥናቶችን ማካሔድ ነው፤ ኮቪድ-19 ሰፊ ድርሻ አለው” ዶ/ር ዮሃንስ ክንፉ

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Dr Yohannes Kinfu. Source: Y.Kinfu

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Published 13 December 2021 at 12:34pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ዮሃንስ ክንፉ - በካንብራ ዩኒቨርሲቲ የሉላዊ ጤና ምጣኔ ሃብት ተመራማሪና በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች አውታረ መረብ (ABReN)፤ ስለ አብረን ምሥረታና የምርምር ክንዋኔዎች ይናገራሉ።

Published 13 December 2021 at 12:34pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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