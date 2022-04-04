ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የፌዴራል መንግሥቱ በጀት 2022/23 ለእርስዎና ለቤተሰብዎ ፋይዳዎቹ ምንድናቸው?Play14:56ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Treasurer Josh Frydenberg delivers the budget in the House of Representatives at Parliament House on March 29, 2022 in Canberra, Australia. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (27.36MB)Published 4 April 2022 at 1:12pm, updated 7 April 2022 at 10:36amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ዮናታን ድንቁ - በአውስትራሊያ ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሃብት ተመራማሪ እና ዶ/ር ደሴ ታርቆ አምባው - በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ንግድ ተመራማሪና መምህር፤ የአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት ይፋ ያደረገውን በጀት 2022/23 አስመልክተው ሙያዊ አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 4 April 2022 at 1:12pm, updated 7 April 2022 at 10:36amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementበጀት፣ ምርጫና ማኅበረሰባዊ ትሩፋቶችየአጭርና ረጅም ጊዜ ምጣኔ ሃብታዊ መፍትሔዎችመዋቅራዊ ለውጥShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ