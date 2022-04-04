ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የተቃዋሚ ቡድኑ ሌበር ፓርቲ አማራጭ በጀት 2022/23 ለእርስዎና ለቤተሰብዎ ትሩፋቶቹ ምንድናቸው?Play14:56ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Labor and opposition leader Anthony Albanese reacts after delivering his budget reply speech on March 31, 2022 in Canberra, Australia. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (27.36MB)Published 4 April 2022 at 1:48pm, updated 7 April 2022 at 10:32amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ዮናታን ድንቁ - በአውስትራሊያ ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሃብት ተመራማሪ እና ዶ/ር ደሴ ታርቆ አምባው - በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ንግድ ተመራማሪና መምህር፤ የተቃዋሚ ቡድኑ ሌበር ፓርቲ አማራጭ በጀት 2022/23ን አስመልክተው ሙያዊ አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 4 April 2022 at 1:48pm, updated 7 April 2022 at 10:32amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሌበር ፓርቲ አማራጭ በጀት ዋነኛ ትኩረቶችበጀትና ምርጫማኅበረሰባዊ ትሩፋቶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ