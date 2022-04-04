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የተቃዋሚ ቡድኑ ሌበር ፓርቲ አማራጭ በጀት 2022/23 ለእርስዎና ለቤተሰብዎ ትሩፋቶቹ ምንድናቸው?

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Labor and opposition leader Anthony Albanese reacts after delivering his budget reply speech on March 31, 2022 in Canberra, Australia. Source: Getty

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Published 4 April 2022 at 1:48pm, updated 7 April 2022 at 10:32am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ዮናታን ድንቁ - በአውስትራሊያ ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሃብት ተመራማሪ እና ዶ/ር ደሴ ታርቆ አምባው - በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ንግድ ተመራማሪና መምህር፤ የተቃዋሚ ቡድኑ ሌበር ፓርቲ አማራጭ በጀት 2022/23ን አስመልክተው ሙያዊ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 4 April 2022 at 1:48pm, updated 7 April 2022 at 10:32am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የሌበር ፓርቲ አማራጭ በጀት ዋነኛ ትኩረቶች
  • በጀትና ምርጫ
  • ማኅበረሰባዊ ትሩፋቶች
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