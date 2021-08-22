“ለራሳችን፣ ለቤተሰባችንና ማኅበረሰባችን ስንል እንመርመር፤ እንከተብ” እመቤት ውቤና በድሉ ደስታ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ለራሳችን፣ ለቤተሰባችንና ማኅበረሰባችን ስንል እንመርመር፤ እንከተብ” እመቤት ውቤና በድሉ ደስታPlay13:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Embet Wubie (L) and Bedlu Desta (R). Source: E.Wubie and B.DestaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.77MB)Published 22 August 2021 at 3:21pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ወ/ሮ እመቤት ውቤና አቶ በድሉ ደስታ አውስትራሊያ ውስጥ በፍጥነት እየተዛመተ ያለውን ኮሮናቫይረስ አስመልክተው ግለ አተያያቸውን ያንፀባርቃሉ፤ ምክረ ሃሳባቸውንም ይለግሳሉ።Published 22 August 2021 at 3:21pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዴልታ ኮሮናቫይረስ መስፋፋት አሳሳቢነትQR ኮድ አጠቃቀምምክረ ሃሳብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ