ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ለራሳችን፣ ለቤተሰባችንና ማኅበረሰባችን ስንል እንመርመር፤ እንከተብ” እመቤት ውቤና በድሉ ደስታ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Embet Wubie and Bedlu Desta.

Embet Wubie (L) and Bedlu Desta (R). Source: E.Wubie and B.Desta

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 22 August 2021 at 3:21pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ እመቤት ውቤና አቶ በድሉ ደስታ አውስትራሊያ ውስጥ በፍጥነት እየተዛመተ ያለውን ኮሮናቫይረስ አስመልክተው ግለ አተያያቸውን ያንፀባርቃሉ፤ ምክረ ሃሳባቸውንም ይለግሳሉ።

Published 22 August 2021 at 3:21pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • የዴልታ ኮሮናቫይረስ መስፋፋት አሳሳቢነት
  • QR ኮድ አጠቃቀም
  • ምክረ ሃሳብ
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ