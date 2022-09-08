ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"በታሪክ ከአማራ ባንክ በስተቀር በአንድ ጀምበር 73 ቅርንጫፎችን ከፍቶ ወደ ሥራ የገባ ባንክ የለም፤ እጅግ የሚያኮራ ሥራ ነው" አቶ እሸቴ የማታ

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Eshetie Yemata. Credit: E.Yemata

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Published 8 September 2022 at 10:08am, updated 8 September 2022 at 10:19am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ እሸቴ የማታ - የአማራ ባንክ ምክትል ፕሬዚደንትና የሰሜን ቀጠና ኃላፊ፤ ስለ አማራ ባንክ አቋቋምና የባንክ አገልግሎት ዘርፎች ይናገራሉ።

Published 8 September 2022 at 10:08am, updated 8 September 2022 at 10:19am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Highlights
  • የአማራ ባንክን የማቋቋም አስፈላጊነት
  • የአገር ውስጥና የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ተኮር የባንክ አገልግሎቶች
  • ትብብርና ፉክክር
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