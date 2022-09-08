"በታሪክ ከአማራ ባንክ በስተቀር በአንድ ጀምበር 73 ቅርንጫፎችን ከፍቶ ወደ ሥራ የገባ ባንክ የለም፤ እጅግ የሚያኮራ ሥራ ነው" አቶ እሸቴ የማታ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "በታሪክ ከአማራ ባንክ በስተቀር በአንድ ጀምበር 73 ቅርንጫፎችን ከፍቶ ወደ ሥራ የገባ ባንክ የለም፤ እጅግ የሚያኮራ ሥራ ነው" አቶ እሸቴ የማታPlay10:24ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Eshetie Yemata. Credit: E.YemataGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.48MB)Published 8 September 2022 at 10:08am, updated 8 September 2022 at 10:19amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ እሸቴ የማታ - የአማራ ባንክ ምክትል ፕሬዚደንትና የሰሜን ቀጠና ኃላፊ፤ ስለ አማራ ባንክ አቋቋምና የባንክ አገልግሎት ዘርፎች ይናገራሉ።Published 8 September 2022 at 10:08am, updated 8 September 2022 at 10:19amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSHighlightsየአማራ ባንክን የማቋቋም አስፈላጊነትየአገር ውስጥና የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ተኮር የባንክ አገልግሎቶችትብብርና ፉክክርShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ