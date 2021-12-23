"ለእኔ አገሮቼ ሶስት ናቸው፤ ኢትዮጵያ፣ ትዳሬና የጋዜጠኛነት ሙያዬ" እሸቱ ገለቱ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ለእኔ አገሮቼ ሶስት ናቸው፤ ኢትዮጵያ፣ ትዳሬና የጋዜጠኛነት ሙያዬ" እሸቱ ገለቱPlay12:42ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Eshetu Geletu. Source: E.GeletuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.37MB)Published 23 December 2021 at 1:37pmBy Demeke KebedeSource: SBS እሸቱ ገለቱ - የቀድሞው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዜና ክፍል ዳይሬክተርና የኢትዮ - ዋርካ መልቲ ሚዲያ ሼር ካምፓኒ ዋና ሥራ አስኪያጅ፤ ስለ ጋዜጠኛነት የሕይወት ጉዞው ያነሳል።Published 23 December 2021 at 1:37pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየጋዜጠኛነት ሥነ ምግባርና ነፃነትሙያዊ አስተዋፅዖዎችከኢትዮጵያ ሬዲዮ እስከ ኢትዮ - ዋርካShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ