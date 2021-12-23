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“የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛ ወጀብ ውስጥ ነው ያለው” ጋዜጠኛ እሸቱ ገለቱ

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Homeland Report

Journalist Eshetu Geletu. Source: E.Geletu

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Published 23 December 2021 at 4:01pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ጋዜጠኛ እሸቱ ገለቱ - የቀድሞው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዜና ክፍል ዳይሬክተርና የኢትዮ - ዋርካ መልቲ ሚዲያ ሼር ካምፓኒ ዋና ሥራ አስኪያጅ፤ የአገር ውስጥና የውጭ ብዙኅን መገናኛ ተቋማትን ኢትዮጵያ ውስጥ ተክስቶ ባለው ቀውስ ላይ እያሳደሩ ያሉትን ተፅዕኖዎች ያመላክታል።

Published 23 December 2021 at 4:01pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛ ሚናዎች
  • የሚዲያ ተቋማት አወቃቀርና ግልጋሎቶች
  • የዓለም አቀፍ ብዙኅን መገናኛ ተፅዕኖዎች
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