“የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛ ወጀብ ውስጥ ነው ያለው” ጋዜጠኛ እሸቱ ገለቱ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛ ወጀብ ውስጥ ነው ያለው” ጋዜጠኛ እሸቱ ገለቱPlay18:00ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Journalist Eshetu Geletu. Source: E.GeletuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.94MB)Published 23 December 2021 at 4:01pmBy Demeke KebedeSource: SBS ጋዜጠኛ እሸቱ ገለቱ - የቀድሞው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዜና ክፍል ዳይሬክተርና የኢትዮ - ዋርካ መልቲ ሚዲያ ሼር ካምፓኒ ዋና ሥራ አስኪያጅ፤ የአገር ውስጥና የውጭ ብዙኅን መገናኛ ተቋማትን ኢትዮጵያ ውስጥ ተክስቶ ባለው ቀውስ ላይ እያሳደሩ ያሉትን ተፅዕኖዎች ያመላክታል።Published 23 December 2021 at 4:01pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛ ሚናዎችየሚዲያ ተቋማት አወቃቀርና ግልጋሎቶችየዓለም አቀፍ ብዙኅን መገናኛ ተፅዕኖዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ