ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ምኞቴ ከሆነ ጋና ወይም ኳታር የዓለም ዋንጫ አሸናፊ እንዲሆኑ ነው" አሰልጣኝ ኢትዮጵያ ጌታቸው

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Ethiopia Getachew. Credit: E.Getachew

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Published 25 November 2022 at 12:10pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ኢትዮጵያ ጌታቸው በኳታር ከአንድ አሠርት ዓመት በላይ በማርሻል አርት ቴኳንዶ አሰልጣኝነት እየሠራች ትገኛለች። ኳታር ላይ በመካሔድ ላይ ስላለው የፊፋ ዓለም ዋንጫ 2022 እንቅስቃሴዎችና የኢትዮጵያውያንን ተሳትፎ አስመልክታ ትናገራለች።

Published 25 November 2022 at 12:10pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች
  • የፊፋ ዓለም ዋንጫ 2022 ሂደት
  • በኳታር የዓለም ዋንጫ ታዳሚዎችና ባሕላዊ ትውውቆች
  • የፊፋ ዓለም ዋንጫ ባለቤትነት ምኞት
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