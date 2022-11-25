"ምኞቴ ከሆነ ጋና ወይም ኳታር የዓለም ዋንጫ አሸናፊ እንዲሆኑ ነው" አሰልጣኝ ኢትዮጵያ ጌታቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ምኞቴ ከሆነ ጋና ወይም ኳታር የዓለም ዋንጫ አሸናፊ እንዲሆኑ ነው" አሰልጣኝ ኢትዮጵያ ጌታቸውPlay16:10ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ethiopia Getachew. Credit: E.GetachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.98MB)Published 25 November 2022 at 12:10pmBy Martha TsegawSource: SBS ኢትዮጵያ ጌታቸው በኳታር ከአንድ አሠርት ዓመት በላይ በማርሻል አርት ቴኳንዶ አሰልጣኝነት እየሠራች ትገኛለች። ኳታር ላይ በመካሔድ ላይ ስላለው የፊፋ ዓለም ዋንጫ 2022 እንቅስቃሴዎችና የኢትዮጵያውያንን ተሳትፎ አስመልክታ ትናገራለች።Published 25 November 2022 at 12:10pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየፊፋ ዓለም ዋንጫ 2022 ሂደት በኳታር የዓለም ዋንጫ ታዳሚዎችና ባሕላዊ ትውውቆችየፊፋ ዓለም ዋንጫ ባለቤትነት ምኞት ShareLatest podcast episodes"አልበሜን 'የሰላም ዜማ' ያልኩት ሰላም ከእግዚአብሔር የተሰጠን ብቻ ሳይሆን እርስ በእርሳችን የምንሰጣጠው ስጦታ ነው በሚል ነው" አቢይ ሳህሌአቢይ ሳህሌ አበበ፤ ከክርራ እስከ ሳክስፎን"ኢትዮጵያ ውስጥ በእግር ኳስ ለውጥ ለማምጣት ችግሮቻችንን ለይቶ ማውቅ፣ ብዙ አሰልጣኞችን፣ ተጫዋቾችንና የስፖርት ጋዜጠኞችን ማፍራት አለብን" አስፋው ሳህሉ"የአገሮቻችንን ባሕላዊ ዕሴቶች ማስተዋወቅ በመቻላችን ደስተኞች ነን" አፍሪካውያን አውስትራሊያውያን