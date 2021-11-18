ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen በአስተሳሰብ ልህቀት የሰከነና በስሜታዊነት የማይመራ ምክንያታዊ ማኅበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምን መፍጠር ይቻላል?Play17:35ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Eyasu Berento. Source: E.BerentoGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.88MB)Published 18 November 2021 at 2:01pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ኢያሱ በሬንቶ - በኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር፤ በቅርቡ Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL) መጽሔት ላይ “የሴቶች እኩልነት፣ ብዝሃነትና የሰለጠ ማኅበረሰብ ግንባታ ዕሳቤዎች በዘመን ተሻጋሪ የኢትዮጵያ ፍልስፍና ውስጥ” በሚል ርዕስ ስላቀረቡት ጥናታዊ ፅሑፋቸው ያስረዳሉ። “ምክንያታዊ ማኅበርሰብ ሲባል በአስተሳሰባዊ ልህቀት የጠነከረና በስሜታዊነት የማይነዳ፤ የመመራመር ባሕሉ ጠንካራ ሆኖ በስማ በለውና ዘፈቀዳዊ እምነት የማይመራ ማኅበርሰብ ነው” ይላሉ።Published 18 November 2021 at 2:01pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየምክንያታዊ ማኅበረሰብ ግንባታ መንገዶችየፍልስፍና ጎራዎችአገር በቀል ኢትዮጵያዊ ፍልስፍናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ