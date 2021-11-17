ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ትኩሳት የወለዳቸው ነገሮች ላይ መሯሯጥ እንጂ የሴቶች ችግርና አሰተዋፅዖዎች ላይ ሲተኮር አናይም” - ኢያሱ በሬንቶ

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Eyasu Berento

Eyasu Berento. Source: E.Berento

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Published 17 November 2021 at 8:02pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ኢያሱ በሬንቶ - በኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር፤ በቅርቡ Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL) መጽሔት ላይ “የሴቶች እኩልነት፣ ብዝሃነትና የሰለጠ ማኅበረሰብ ግንባታ ዕሳቤዎች በዘመን ተሻጋሪ የኢትዮጵያ ፍልስፍና ውስጥ” በሚል ርዕስ ስላቀረቡት ጥናታዊ ፅሑፋቸው ያስረዳሉ።

Published 17 November 2021 at 8:02pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የሴቶች እኩልነት በኢትዮጵያ ፍልስፍናዊ ምልከታ
  • ብዝሃነት
  • ምክንያታዊ ማኅበረሰብ
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