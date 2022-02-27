“ ‘የኔ ልጅ’ ብቻ ከሚለው ዕሳቤ ወጥተን ‘የኛ ልጆች’ ወደሚለው ማኅበረሰባዊ ዕሳቤ ብንገባ ለሁላችንም ጥሩ ይሆናል” አቶ ኢዮብ እሱባለው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ ‘የኔ ልጅ’ ብቻ ከሚለው ዕሳቤ ወጥተን ‘የኛ ልጆች’ ወደሚለው ማኅበረሰባዊ ዕሳቤ ብንገባ ለሁላችንም ጥሩ ይሆናል” አቶ ኢዮብ እሱባለውPlay11:56ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Eyob Esubalew. Source: E.EsubalewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.12MB)Published 27 February 2022 at 3:01pm, updated 27 February 2022 at 3:17pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ኢዮብ እሱባለው - የይድነቃቸው ተሰማ ማኅበራዊ እግር ኳስ ክለብ ፕሬዚደንት፤ ስለ ክለቡ እንቅስቃሴዎችና የስፖርት ወጣቶችን ከአደንዛዥ ዕፅና አልኮል የመታደግ ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።Published 27 February 2022 at 3:01pm, updated 27 February 2022 at 3:17pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየይድነቃቸው ተሰማ ማኅበራዊ እግር ኳስ ክለብ አመሠራረትና አስተዋፅዖዎችየአደንዛዥ ዕፅና አልኮል ማኅበረሰባዊ አሳሳቢነትምክረ ሃሳብ ለማኅበረሰብ አባላትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ