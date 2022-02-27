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“ ‘የኔ ልጅ’ ብቻ ከሚለው ዕሳቤ ወጥተን ‘የኛ ልጆች’ ወደሚለው ማኅበረሰባዊ ዕሳቤ ብንገባ ለሁላችንም ጥሩ ይሆናል” አቶ ኢዮብ እሱባለው

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Eyob Esubalew. Source: E.Esubalew

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Published 27 February 2022 at 3:01pm, updated 27 February 2022 at 3:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ኢዮብ እሱባለው - የይድነቃቸው ተሰማ ማኅበራዊ እግር ኳስ ክለብ ፕሬዚደንት፤ ስለ ክለቡ እንቅስቃሴዎችና የስፖርት ወጣቶችን ከአደንዛዥ ዕፅና አልኮል የመታደግ ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 27 February 2022 at 3:01pm, updated 27 February 2022 at 3:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የይድነቃቸው ተሰማ ማኅበራዊ እግር ኳስ ክለብ አመሠራረትና አስተዋፅዖዎች
  • የአደንዛዥ ዕፅና አልኮል ማኅበረሰባዊ አሳሳቢነት
  • ምክረ ሃሳብ ለማኅበረሰብ አባላት
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