“ኢትዮጵያ ውስጥ በብዝኅነት ከማንነት ፖለቲካ ለመውጣት ተስፋ አለ፤ ይቻላልም ብዬ አምናለሁ” ገለታው ዘለቀ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያ ውስጥ በብዝኅነት ከማንነት ፖለቲካ ለመውጣት ተስፋ አለ፤ ይቻላልም ብዬ አምናለሁ” ገለታው ዘለቀPlay16:38ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Geletaw Zeleke. Source: G.ZelekeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.62MB)Published 3 January 2022 at 4:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ደራሲና ፖለቲከኛ ገለታው ዘለቀ፤ በቅርብ ለአንባቢያን ስላቀረቡት “ጣምራ ፌዴራሊዝም” መጽሐፋቸውና ኅብረ-ብሔራዊነት ይናገራሉ።Published 3 January 2022 at 4:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementአገራዊ አንድነትብሔራዊ መግባባትየፌዴራሊዝም ሥርዓት አወቃቀርShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ