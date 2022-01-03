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“ኢትዮጵያ ውስጥ በብዝኅነት ከማንነት ፖለቲካ ለመውጣት ተስፋ አለ፤ ይቻላልም ብዬ አምናለሁ” ገለታው ዘለቀ

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Politics

Geletaw Zeleke. Source: G.Zeleke

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Published 3 January 2022 at 4:34pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ደራሲና ፖለቲከኛ ገለታው ዘለቀ፤ በቅርብ ለአንባቢያን ስላቀረቡት “ጣምራ ፌዴራሊዝም” መጽሐፋቸውና ኅብረ-ብሔራዊነት ይናገራሉ።

Published 3 January 2022 at 4:34pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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