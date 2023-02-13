የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን የቅዱስ ሲኖዶስ ጥያቄዎች ግብራዊ ምላሽ እንዲያገኙ በካንብራ ሰላማዊ ሰልፍ አካሔዱ

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Ethiopian Orthodox Tewahedo Church faith community demonstration on February 13, 2023, in Canberra, Australia. Credit: HL.Gebreselassie

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በኩረ ትጉኅን ኃይለልዑል ገብረሥላሴ፤ በምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዚላንድ አገረ ስብከት የሰላማዊ ሰልፍ ተጠሪ ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ምዕመናን ገጥመዋቸው ያሉትን ችግሮች አስመልክቶ በምሥራቅ አውስትራሊያ ነዋሪ የሆኑ የእምነቱ ተከታዮች ዛሬ ሰኞ የካቲት 6 በአውስትራሊያ መዲና ካንብራ ስላካሔዱት ሰላማዊ ሰልፍ ክንውን ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የሰላማዊ ሰልፉ ተልዕኮ
  • የዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያናት ድጋፍ
  • የአውስትራሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አገረ ስብከት ተወካዮች ንግግር
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