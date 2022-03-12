"በጋብቻ ሕይወት ውስጥ ነገሮች ሳይከርሩ እርዳታ መጠየቅ ጋብቻን ያድናል፤ ችግሮችን መደበቅ ለቤት ውስጥ አመፅ ሊዳርግ ይችላል" ሃለክሄ ጋንዩ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "በጋብቻ ሕይወት ውስጥ ነገሮች ሳይከርሩ እርዳታ መጠየቅ ጋብቻን ያድናል፤ ችግሮችን መደበቅ ለቤት ውስጥ አመፅ ሊዳርግ ይችላል" ሃለክሄ ጋንዩPlay13:33ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Halakhe Ganyu. Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.25MB)Published 12 March 2022 at 6:30pm, updated 12 March 2022 at 6:38pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ሃላክሄ ጋንዩ - በሜልበርን የማኅበረሰብ አዕምሮ ጤና፣ ፍቅርና ጋብቻ አማካሪ፤ ስለ ቤት ውስጥ አመፅ፣ ፍቺና የምክር አገልግሎት ጠቀሜታ ይናገራሉ።Published 12 March 2022 at 6:30pm, updated 12 March 2022 at 6:38pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየትዳር ሕይወት መናጋትና ለአመፅ ተጋላጭነትየፍቺ የአዕምሮ ጤና ተፅዕኖዎች በተፋቺዎችና ልጆች ላይየጋብቻና ፍቺ ምክር አገልግሎት ጠቀሜታዎች ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ