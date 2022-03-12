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"የባሕር ማዶና የአገር ቤት የርቀት ፍቅር እርጋታና መጠናናት ካልታከለበት ለረጅም የጋብቻ ሕይወት አያዛልቅም ብዬ አምናለሁ" ሃላክሄ ጋንዩ

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Halakhe Ganyu. Source: SBS Amharic

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Published 12 March 2022 at 5:03pm, updated 12 March 2022 at 6:39pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ሃላክሄ ጋንዩ - በሜልበርን የማኅበረሰብ አዕምሮ ጤና፣ ፍቅርና ጋብቻ አማካሪ፤ ስለ ባሕላዊና ዘመናዊ የፍቅር ግንኙነቶች፣ ተግዳሮቶችና የስምረት አቅጣጫዎች ይናገራሉ።

Published 12 March 2022 at 5:03pm, updated 12 March 2022 at 6:39pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ከፍቅር ወደ ትዳር
  • ዘመናዊ ጋብቻና ተግባቦት
  • የባህር ማዶና አገር ቤት የአፋልጉልኝ ጋብቻ
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