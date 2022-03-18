ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ሔርሞን ለእኔ ከእግዚአብሔር በታች ሕይወቴ ነው፤ የእሱን ጉዳት ሳላይ እኔን እንዲያስቀድመኝ የምመኝለት ባሌ ነው" ኤደን ሮማ

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Eden Roma (L), and Hermon Gashaw (R). Source: H.Gashaw and E.Roma

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Published 18 March 2022 at 7:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

"ኤደንን 'ሽቶዬ' ነው የምላት። የእኔን ሕይወት የቀየረች ናት። ምን ያህል እንደማፈቅራትና እንደማከብራት ታውቃለች ። የትም ስሔድ ስለ እሷ ነው የምናገረው" ሔርሞን ጋሻው

Published 18 March 2022 at 7:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ከሱስ የመላቀቅ ተሞክሮ
  • ምክረ ሃሳብ
  • ፍቅርና ከበሬታ
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