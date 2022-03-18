"ሔርሞን ለእኔ ከእግዚአብሔር በታች ሕይወቴ ነው፤ የእሱን ጉዳት ሳላይ እኔን እንዲያስቀድመኝ የምመኝለት ባሌ ነው" ኤደን ሮማ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ሔርሞን ለእኔ ከእግዚአብሔር በታች ሕይወቴ ነው፤ የእሱን ጉዳት ሳላይ እኔን እንዲያስቀድመኝ የምመኝለት ባሌ ነው" ኤደን ሮማPlay16:18ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Eden Roma (L), and Hermon Gashaw (R). Source: H.Gashaw and E.RomaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.33MB)Published 18 March 2022 at 7:53pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS "ኤደንን 'ሽቶዬ' ነው የምላት። የእኔን ሕይወት የቀየረች ናት። ምን ያህል እንደማፈቅራትና እንደማከብራት ታውቃለች ። የትም ስሔድ ስለ እሷ ነው የምናገረው" ሔርሞን ጋሻውPublished 18 March 2022 at 7:53pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementከሱስ የመላቀቅ ተሞክሮምክረ ሃሳብፍቅርና ከበሬታShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ