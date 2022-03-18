"ሔርሞን መጠጥ ሲያቆም ነገን ማሰብ ጀመረ፤ እሱ ጋ ነገ አልነበረም" ኤደን ሮማ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ሔርሞን መጠጥ ሲያቆም ነገን ማሰብ ጀመረ፤ እሱ ጋ ነገ አልነበረም" ኤደን ሮማPlay12:47ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Hermon Gashaw (L), and Eden Roma (R). Source: H.Gashaw and E.RomaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.83MB)Published 18 March 2022 at 7:01pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS "ባለቤቴ ኤደን አዲስ ሕይወት አሳየችኝ" ሔርሞን ጋሻውPublished 18 March 2022 at 7:01pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementከሱስ መላቀቅአዲስ የቤተሰብ ሕይወትምስጋናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ