ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ

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Simet. Credit: Y.Yilma and H.Belayneh

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Published 23 October 2022 at 4:22pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የሲመት ፊልም ፀሐፌና ዳይሬክተር - ሕልዳና በላይነህና የሲመት መሪ ተዋናይና ፕሮዳክሽን ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር ያሬድ ይልማ፤ በለንደን የኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል ላይ ለተመልካቾች ለዕይታ ስለበቃው ሲመት ፊልም ጭብጦች፣ የተመልካቾች አተያዮችንና በቀጣይነት ለዕይታ ለማቅረብ ስለወጠኑት ሲመት ቁጥር 2 ይዘት ይናገራሉ።

Published 23 October 2022 at 4:22pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • ሲመት በሎንዶን
  • የሎንዶን ነዋሪ ኢትዮጵያውያን የአገር ፍቅር ስሜት
  • ይቅርታ፣ ምሕረትና አንድነት
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