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“የሲመት ፊልምን ከለውጡ በፊት ለመፃፍ የተነሳሁት ‘ይቅርታን የሚጋብዝ፤ ልዩነትን የሚያጠብ መሪ ማን ነው? ብዬ ነው” ፀሐፌና ዳይሬክተር ሕልዳና በላይነህ

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Hildana Belayneh. Source: H.Belayneh

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Published 18 February 2022 at 1:21pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የሲመት ፊልም ፀሐፌና ዳይሬክተር - ሕልዳና በላይነህና የሲመት መሪ ተዋናይና ፕሮዳክሽን ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር ያሬድ ይልማ፤ ታሪካዊ ዳራውን የነገሥታቱን ዘመን አድርጎ ለፖለቲካዊ ስልጣን ጭበጣ “የደም ግብር ይብቃ፤ ይቅርታና ምሕረት” ይስፈን ባይ ስለሆነው የፊልም ሥራቸው ይናገራሉ።

Published 18 February 2022 at 1:21pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • ፖለቲካዊ የስልጣን ሽኩቻ
  • ሕዝብና ገዢ
  • ይቅርታና ምሕረት
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