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“የውጭ ፕሮፖጋንዳና ጫናዎችን ለማረም መሠረታችን ትክክለኛ መረጃን ተደራሽ ማድረግ፣ አገራዊ ጥንካሬና የሕዝባችን አንድነት ነው ” ሚኒስትር ደኤታ ከበደ ዲሳሳ

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Kebede Disasa, State Minister of Government Communication Service.

Kebede Disasa, State Minister of Government Communication Service. Source: K.Disasa

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Published 16 December 2021 at 11:34am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ከበደ ዲሳሳ - የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ፤ ከተመሠረተ ሁለት ወራትን ስላስቆጠረው የኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንቅስቃሴዎችና ትልሞችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 16 December 2021 at 11:34am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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