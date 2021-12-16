“የውጭ ፕሮፖጋንዳና ጫናዎችን ለማረም መሠረታችን ትክክለኛ መረጃን ተደራሽ ማድረግ፣ አገራዊ ጥንካሬና የሕዝባችን አንድነት ነው ” ሚኒስትር ደኤታ ከበደ ዲሳሳ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የውጭ ፕሮፖጋንዳና ጫናዎችን ለማረም መሠረታችን ትክክለኛ መረጃን ተደራሽ ማድረግ፣ አገራዊ ጥንካሬና የሕዝባችን አንድነት ነው ” ሚኒስትር ደኤታ ከበደ ዲሳሳPlay15:39ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Kebede Disasa, State Minister of Government Communication Service. Source: K.DisasaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.42MB)Published 16 December 2021 at 11:34amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ከበደ ዲሳሳ - የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ፤ ከተመሠረተ ሁለት ወራትን ስላስቆጠረው የኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንቅስቃሴዎችና ትልሞችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 16 December 2021 at 11:34amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementዓላማና ሚናየመረጃ ፍሰት፣ ቴክኖሎጂና ተግዳሮችየዓለም አቀፍ ብዙኅን መገናኛና የመረጃ ምንጮች ውዝግብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ