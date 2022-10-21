ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የመድኃኒዓለምን በዓል እዚያው ቤተክርስቲያኑ ውስጥ እናከብራለን፤ አገልግሎቱንም እንሰጣለን" ቀሲስ መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሌ

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Kesis MelakeTsehay. Credit: M.Tsehay

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Published 21 October 2022 at 1:43pm, updated 4 hours ago at 2:50pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አኅጉረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅና የብሪስበን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፤ ሰሞኑን በሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰውን የጎርፍ አደጋ አስመልክተው መንፈሳዊ የማፅናኛ መልዕክታቸውን ያስተላልፋሉ። ለቤተክርስቲያኒቱ አስተዳዳሪዎችና ምዕመናን ምስጋናቸውን ያቀርባሉ።

Published 21 October 2022 at 1:43pm, updated 4 hours ago at 2:50pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች
  • የጎርፍ አደጋ
  • የምዕመናን ክርስቲያናዊ ትብብር
  • መንፈሳዊ ፅናት
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