"እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የመድኃኒዓለምን በዓል እዚያው ቤተክርስቲያኑ ውስጥ እናከብራለን፤ አገልግሎቱንም እንሰጣለን" ቀሲስ መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሌ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የመድኃኒዓለምን በዓል እዚያው ቤተክርስቲያኑ ውስጥ እናከብራለን፤ አገልግሎቱንም እንሰጣለን" ቀሲስ መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሌPlay14:42ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Kesis MelakeTsehay. Credit: M.TsehayGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.02MB)Published 21 October 2022 at 1:43pm, updated 4 hours ago at 2:50pmBy Martha TsegawSource: SBS መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አኅጉረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅና የብሪስበን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፤ ሰሞኑን በሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰውን የጎርፍ አደጋ አስመልክተው መንፈሳዊ የማፅናኛ መልዕክታቸውን ያስተላልፋሉ። ለቤተክርስቲያኒቱ አስተዳዳሪዎችና ምዕመናን ምስጋናቸውን ያቀርባሉ።Published 21 October 2022 at 1:43pm, updated 4 hours ago at 2:50pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየጎርፍ አደጋየምዕመናን ክርስቲያናዊ ትብብርመንፈሳዊ ፅናትShareLatest podcast episodesከወጣቶች አንደበት፤ የአልኮልና አደንዛዥ ዕፅ ሱስ በወጣቶቻችን ላይ ጉዳት እያደረሰ ያለው እንደምን ነው?"በጣና ፎረም የሚቃረኑ ባይሆኑም የሚፎካከሩ የተለያዩ ሃሳቦች መንፀባረቅን እንደ ዋና ስኬት የምናየው ጉዳይ ነው" ዶ/ር ፋና ገብረሰንበትበጎርፍ ሳቢያ የአውስትራሊያ ግሮሰሪ ዋጋ እንደሚያሻቅብና በዚህ ሳምንት መጨረሻ ግድም ቪክቶሪያ ዳግም በጎርፍ እንደምትጠቃ ይጠበቃል"ታቦታቱና ፅላቶቹ ደህና ናቸው፤ በዚህ ሃሳብ አይግባችሁ፤ ከዚያ ውጪ ብዙው ጠፍቷል" መልአከ አርአያም ተስፋ ኅሩይ