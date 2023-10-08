“ ኑ እና አምላካችንን በመዝሙር እናመስግን ። ” ቀሲስ ተሾመ ጌታሁን

“ ኑ እና አምላካችንን በመዝሙር እናመስግን ። ” ቀሲስ ተሾመ ጌታሁንPlay07:14Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.05MB) መላከ ሰላም ቀሲስ ተሾመ ጌታሁን የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሀፊ እና የምስራቅ አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ ሀገረ ስብከት ዋና ጸሀፊ ፤ በቅርቡ ይፋ ለማድረግ ስላሰናዱት መንፈሳዊ ዝማሬ ይናገራሉ።ShareLatest podcast episodes"ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች በአማራ ሕዝብ ላይ ያለውን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት አስመልክተው በቂ ሪፖርት እያቀረቡ አይደለም" ዶ/ር ይርጋ ገላው"በአሁኑ ወቅት ከስጋት ነፃ የሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ የለም፤ በተለይ በአማራ ሕዝብ ላይ በፖለቲካዊ አስተሳሰቡ ጥቃት የተሰነዘረበት ጊዜ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላውበአማራ ክልል የተከሰተው ድርቅ የከፋ እንደሚሆን ማሳሰቢያ ተሰጠ“ የዓይናችንን ጤና በሥራ ላይ ሆነን እንጠብቀው ” - የዓለም አቀፉ ዕይታ ቀን መርህ