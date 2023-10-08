“ ኑ እና አምላካችንን በመዝሙር እናመስግን ። ” ቀሲስ ተሾመ ጌታሁን

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መላከ ሰላም ቀሲስ ተሾመ ጌታሁን የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሀፊ እና የምስራቅ አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ ሀገረ ስብከት ዋና ጸሀፊ ፤ በቅርቡ ይፋ ለማድረግ ስላሰናዱት መንፈሳዊ ዝማሬ ይናገራሉ።

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"ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች በአማራ ሕዝብ ላይ ያለውን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት አስመልክተው በቂ ሪፖርት እያቀረቡ አይደለም" ዶ/ር ይርጋ ገላው

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"በአሁኑ ወቅት ከስጋት ነፃ የሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ የለም፤ በተለይ በአማራ ሕዝብ ላይ በፖለቲካዊ አስተሳሰቡ ጥቃት የተሰነዘረበት ጊዜ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው

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በአማራ ክልል የተከሰተው ድርቅ የከፋ እንደሚሆን ማሳሰቢያ ተሰጠ

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“ የዓይናችንን ጤና በሥራ ላይ ሆነን እንጠብቀው ” - የዓለም አቀፉ ዕይታ ቀን መርህ