ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ፤ ኢሕአፓ

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EPRP

Supporters of the Ethiopian Revolution. Source: Getty

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Published 16 May 2021 at 2:31pm, updated 16 May 2021 at 2:39pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ክፍሉ ታደሰ - የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) መሥራች፤ የቀድሞው ከፍተኛ አመራር አባልና የ “ያ ትውልድ” መጽሐፍ ደራሲ ስለ “እስከ መንገጠል መብቶች ጥያቄ” እና የፖለቲካ ድርጅቶች አመፅ ያዘለ ትንቅንቆችና ክፍፍሎች አንስተው ይናገራሉ። “የኤርትራንም ሆነ የኦነግን የቅኝ ግዛት ጥያቄ መቼም ተቀብለን አናውቅም” ይላሉ። ዳግም የቀረበ። ዳግም የቀረበ።

Published 16 May 2021 at 2:31pm, updated 16 May 2021 at 2:39pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የብሔር - ብሔረሰብ መብቶች እስከመገንጠል ጥያቄና የኢሕአፓ አቋም
  • ክፍፍል - በኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች ዘንድ
  • ቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር
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