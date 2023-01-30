“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”

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መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ገብረሰላሴ ጎበና የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤ/ክ አስተዳዳሪ እና የሰሜን አፍሪካ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ በመጪው ቅዳሜ ፌብርዋሪ 4 ስለሚደረገው የእግር ጉዞ ዓላማ ያስረዳሉ።

አንኳሮች ፦
  • የእግር ጉዞው አላማ
  • ጉዞው የሚሸፍነው ርቀት እና
  • አመታዊ ሁነት ለማድረግ ያለውን እቅድ
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