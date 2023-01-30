“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”Play13:34Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.6MB) መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ገብረሰላሴ ጎበና የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤ/ክ አስተዳዳሪ እና የሰሜን አፍሪካ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ በመጪው ቅዳሜ ፌብርዋሪ 4 ስለሚደረገው የእግር ጉዞ ዓላማ ያስረዳሉ።አንኳሮች ፦ የእግር ጉዞው አላማ ጉዞው የሚሸፍነው ርቀት እና አመታዊ ሁነት ለማድረግ ያለውን እቅድ ShareLatest podcast episodesአገርኛ ሪፖርትአውስትራሊያ ውስጥ በየዕለቱ በኮቪድ-19 የሚጠቁ ሰዎች እየቀነሰ ቢሆንም ለሆስፒታል የሚዳረጉና የሟቾች ቁጥር በመቶዎች ይቆጠራልየኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ገፅታ የሚያስተዋውቅ ባሕላዊ ፌስቲቫል ሲድኒ ከተማ ሊካሔድ ነውሰላም ተገኝና አዳሙ ተፈራ፤የአውስትራሊያ ቀንን የመቀየር አተያይ