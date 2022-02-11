“የአገራችን ቱሪዝም እመርታ እንዲያሳይ የዳያስፖራ ቱሪዝም በቋሚነት ሐምሌ፣ ነሐሴና መስከረም ላይ መመደብ አለበት” አቶ ሉልሰገድ መሰለ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የአገራችን ቱሪዝም እመርታ እንዲያሳይ የዳያስፖራ ቱሪዝም በቋሚነት ሐምሌ፣ ነሐሴና መስከረም ላይ መመደብ አለበት” አቶ ሉልሰገድ መሰለPlay09:02ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Lulseged Mesele. Source: LS.MeseleGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.9MB)Published 11 February 2022 at 2:04pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ሉልሰገድ መሰለ - የኢትዮጵያ የሆቴል ባለሙያዎች ማኅበር ፕሬዚደንትና ዓለም አቀፍ የሆቴልና ቱሪዝም አማካሪ፤ ስለ አገር ውስጥና የዳያስፖራ ቱሪዝም መስክ ይናገራሉ።Published 11 February 2022 at 2:04pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአገር ውስጥና የዳያስፖራ ቱሪዝም ቋሚ ጊዜያት ምደባየዳያስፖራ ማኅበረሰብ አባላትና የአፍሪካ ኅብረት ጉባኤ ተሳታፊዎች የሆቴልና ቱሪዝም አስተዋፅዖዎችየሆቴልና ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ሙዋዕለ ፍሰት መንገዶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ