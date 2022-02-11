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“የአገራችን ቱሪዝም እመርታ እንዲያሳይ የዳያስፖራ ቱሪዝም በቋሚነት ሐምሌ፣ ነሐሴና መስከረም ላይ መመደብ አለበት” አቶ ሉልሰገድ መሰለ

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Tourism

Lulseged Mesele. Source: LS.Mesele

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Published 11 February 2022 at 2:04pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ሉልሰገድ መሰለ - የኢትዮጵያ የሆቴል ባለሙያዎች ማኅበር ፕሬዚደንትና ዓለም አቀፍ የሆቴልና ቱሪዝም አማካሪ፤ ስለ አገር ውስጥና የዳያስፖራ ቱሪዝም መስክ ይናገራሉ።

Published 11 February 2022 at 2:04pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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