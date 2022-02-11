“የአገራችንን ቱሪዝም አልሠራንበትም፤ በዓመት ከአንድ ሚሊየን ቱሪስቶች እንኳ አላለፍንም” አቶ ሉልሰገድ መሰለ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የአገራችንን ቱሪዝም አልሠራንበትም፤ በዓመት ከአንድ ሚሊየን ቱሪስቶች እንኳ አላለፍንም” አቶ ሉልሰገድ መሰለPlay16:28ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen A view from deserted hotels due to the novel coronavirus (Covid-19) pandemic in Addis Ababa, Ethiopia on June 18, 2020. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.56MB)Published 11 February 2022 at 11:49am, updated 11 February 2022 at 1:56pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ሉልሰገድ መሰለ - የኢትዮጵያ የሆቴል ባለሙያዎች ማኅበር ፕሬዚደንትና ዓለም አቀፍ የሆቴልና ቱሪዝም አማካሪ፤ የኢትዮጵያን ሆቴልና ቱሪዝም መስክ ተግዳሮቶችና የዕድገት ሂደቶች አስመልክተው ይናገራሉ።Published 11 February 2022 at 11:49am, updated 11 February 2022 at 1:56pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሆቴሎች ቁጥርየኮቪድ-19 እና ጦርነት አሉታዊ ተፅዕኖዎች በሆቴልና ቱሪዝም ኢንዱስትሪየሆቴሎች ኮከብ ደረጃ ምደባShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ