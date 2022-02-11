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“የአገራችንን ቱሪዝም አልሠራንበትም፤ በዓመት ከአንድ ሚሊየን ቱሪስቶች እንኳ አላለፍንም” አቶ ሉልሰገድ መሰለ

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Tourism

A view from deserted hotels due to the novel coronavirus (Covid-19) pandemic in Addis Ababa, Ethiopia on June 18, 2020. Source: Getty

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Published 11 February 2022 at 11:49am, updated 11 February 2022 at 1:56pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ሉልሰገድ መሰለ - የኢትዮጵያ የሆቴል ባለሙያዎች ማኅበር ፕሬዚደንትና ዓለም አቀፍ የሆቴልና ቱሪዝም አማካሪ፤ የኢትዮጵያን ሆቴልና ቱሪዝም መስክ ተግዳሮቶችና የዕድገት ሂደቶች አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 11 February 2022 at 11:49am, updated 11 February 2022 at 1:56pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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